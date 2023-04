Już teraz pod przykrywką materiałów finansowanych przez różne ministerstwa, co raz częściej pojawiają się spoty wychwalające obecną władzę. I tak w białych rękawiczkach kasa z poza budżetów wyborczych jest wykorzystywana do promocji partii i polityków. A będzie więcej i więcej. Plus oczywiście w głównym ścieku. Żeby to chociaż miało odrobinę polotu i finezji, ale niestety do głównego odbiorcy trafia tylko przekaz toporny i nieskomplikowany. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze Pokaż całość