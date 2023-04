Pis nie rządzi. Nie jest w stanie. To partia złożona z aparatczyków i debili: pyskówka to maksimum ich możliwości.

Jedyny sposób jaki mają na rozwiązanie JAKIEGOKOLWIEK problemu to zasypanie go publicznymi pieniędzmi: od kupiowania głosów za żywą gotówkę, przez każdy kryzys i problem jaki się wydarzył w ciągu ostatnich osmiu lat. Obojętne czy to jest pandemia, czy wojna, czy jakas ich własna wtopa, rozwiązanie jest takie samo: dać pieniądze i liczyć na Pokaż całość