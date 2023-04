Partia Hołowni miała być parlamentarnym beniaminkiem w stylu Ruchu Palikota czy Nowoczesnej, który miał zgarnąć przede wszystkim młody, centro-liberalny elektorat. Tymczasem wiele na to wskazuje, że partia się rozleci zanim wejdzie do sejmu. Moim zdaniem powodów jest ku temu kilka:



- Zbyt wczesne założenie ugrupowania, co spowodowało, że "efekt wow" zdążył już minąć

- Fatalny dobór speców od PR-u

- Niefortunne wypowiedzi na kontrowersyjne tematy

- Sojusz ze środowiskiem, które w wielu