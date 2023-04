Rozumiem, że wydział do spraw wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie z równą starannością prowadzi śledztwa związane z MASOWYM przerzutem do Polski broni z Ukrainy od 2014r. Jechały wyrzutnie Ppanc, działka wielolufowe do śmigłowców szturmowych i wiele innych zabawek.



Wielkie halo bo pistolet zniknął. Oczywiście sprawa poważna, ale przy tym co się od 2014r odwala na wschodniej granicy, i co się stara wyciszać w mediach to jakiś nieśmieszny żart.