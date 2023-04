Ok, poproszę o lekcję z matematyki dla mnie, albo dla autora:

1) porównanie elektrowni 1600MW do wiatraka 4.2MW daje 381 wiatraki a nie 1000.

2) porównanie elektrowni 1600MW do wiatraka 15MW daje 106 wiatraki a nie 1000.



Nie rozumiem tych napisów na końcu. Być może jest to jakaś średnio-roczna produkcja energii netto jednej i drugiej elektrowni i to ma sens, ale te proste porównania nie mają sensu…



P.S. Elektrownie atomowe powinny oczywiście Pokaż całość