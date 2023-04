"The Washington Post": W armii rosyjskiej mnożą się dezercje

Bachmut = maszynka do przemielenia wagnerowcow.

Juz prigozyn podskakiwal, juz chcial isc w polityke, no to odcieto go od skazancow, przykrecono kurek z dostawa broni i amunicji, przemielono pewnie gdzies z 60-70% jego ludzi i od razu prigozyn zna swoje miejsce w szeregu, proszac o wsparcie ministra obrony.

Wojna wojną ale wewnetrzne rozgrywki polityczne wazniejsze.