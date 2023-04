Tacy ludzie w większości nie są przez nikogo opłacani. Niektórzy naprawdę święcie wierzą, że możliwe jest że wszyscy będziemy dla siebie mili i jeśli państwo będzie każdemu pomagać to wszyscy będą całymi dniami oglądać tęcze i głaskać szczeniaczki.

Dlatego żądają "wpuścić wszystkich, potem sprawdzać, a jak nie mają dokumentów to wierzyć na słowo, a poza tym to tylko kilka tys. ludzi", a jak zapytasz, czy mamy tak wpuścić 40 mln ludzi (a Pokaż całość