Gostek zainwestował ze 300 USD w żarcie i pewnie z 1000 USD w kamerę. Wystawił koszyki z napisami sugerującymi, że jego celem jest nakarmienie głodnych i nagrywał ludzi, którzy brali za friko. Pewnie by powstał filmik typu "people are awesome", albo "this is beautiful", ale trafiła się grupka ludzi, którzy sytuację wykorzystali i zrobił się z tego smutny filmik o tym, że niektórzy ludzie są aspołeczni. W obu przypadkach chodziło o lajki Pokaż całość