O kurczę, a byłem pewny że światłowody są z jakichś polimerów czy coś... a to szkło. Ciekawe kiedy w końcu od tej miedzi odejdziemy na rzecz światłowodów, standard Ethernetu 1Gb/s już nawet śmieszny nie jest. Wiem że są płyty główne co w standardzie mają np. 2,5Gb czy inne NASy ale co z tego skoro switche czy rutery nadal ceny mają absurdalne. Coś ponad 1Gb/s to nadal nie jest technologia na budżet Kowalskiego...