Totalitaryzm, autokracja mają to do siebie, że lubią lekceważyć wszelkie procedury. Bezprawie jest prawem, więc po co jakieś przepisy budowlane czy bezpieczeństwa pożarowego? To samo od góry do samego dołu. W Polsce dokładnie na tej samej zasadzie spadł ten smoleński samolocik, który jest już dziś nawet przedmiotem kultu sekciarzy. Oddają cześć rekordowej głupocie i nieudacznikom.

Na chybcika, w ostatniej chwili zorganizowali wylot, bo trzeba było nabijać punkty procentowe w kampanii prezydenckiej na Pokaż całość