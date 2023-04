Z tą neutralnością to jest tak: widzisz na ulicy jak kolesie butują przechodnia który woła o pomoc, a Szwajcar na to: "Sorry, nie mogę zadzwonić po gliny, jestem neutralny"



Neutralny to znaczy, że staje po stronie agresora, bo obowiązkiem człowieka jest pomóc innym w potrzebie, a nie udawać, że się nie widzi krzywdy.