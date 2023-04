Oni wygenerują, a przy okazji żeby to wyrównać zmuszą zwykłych ludzi, żeby więcej płacili za loty samolotami, żeby lotnictwo było neutralne.



Chociaż nie ma w tym logiki to czemu nie spróbować. Ktoś na tym dobrze zarobi. To jest po prostu dramat w którą stronę to wszystko idzie.