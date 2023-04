przecież olszański to debilotroll xD Dziwie się że:

1. ludzie w ogóle tym się interesują co mówią o jakimś trollu.

2. braun go w jakiś sposób próbuje wybielać (chociaż jeżeli dobrze słyszałem to olszański wynajmował mieszkanie od syna korwina i "dobrze się znają", może dlatego właśnie go broni).



EDIT:

a jeszcze tak propo jego kolegi, ludwiczka turbo mi się podobało jak jechał po szurach od 5G na jakiejś manifestacji, polecam obejrzeć.