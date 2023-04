Zabieracie pieniądze w podatkach i zmuszacie ludzi, by prosili o łaskę.

Nie ma nic złego w zabieraniu ludziom pieniędzy w podatkach, o ile są one dobrze wydawane i pożytkowane. Teraz rządzi prawica więc wiadome jest, że jest skrajna defraudacja pieniędzy jak w każdym państwie zarządzanym przez prawice. Konfederacja by podniosła poprzeczkę bo jeszcze zabrali by ludziom godność za pomocą kościoła i prosili by o łaskę.