Jedyne rozwiązanie to Ulga podatkowa dla osób które mieszkają w powiatowych. W Warszawie 64m2 to 900 tys w Zamościu to 280 tys. Jak ktoś na rodzinę i pracę zdalną to może rozważyć to bo ulga może być spora i łatwiej że żłobkiem publicznym czy miejscami w szkole.