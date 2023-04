Z założenia miało nie być zagrożeniem czy dla konkurencyjności czy dla jakości wyrobów. Niestety to nasze wieśniaki-cwaniaki postanowiły nie spełniające standardów zboże puścić w obieg po sfałszowaniu jego dokumentacji.



To co się stało ale po polskiej stronie to jest patologia. Jak to powinno funkcjonowac?

1. Przyjęcie dostawy i jej ocena,

2. W przypadku odchyleń od specyfikacji - w zależności od poziomu krytyczności -

A. towar od razu wraca do dostawcy

B. towar