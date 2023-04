Taki mamy system prawny.Każdy z was może złożyć dowolne zawiadomienie do prokuratury.

Np. że go porwali kosmaci kosmici i przeprowadzali na nim eksperymenty.

Prokuratura ma obowiązek pismo przyjąć.Kropka.

Nie ma obowiązku podejmowania działań.Nie trzeba do każdego zawiadomienia wszczynania postępowania wyjaśniającego ani tym bardziej śledztwa.Większość jest pozostawiana bez dalszego biegu.