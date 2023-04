fizyka tak nie działa, że pasywny kawałek metalu wzmocni energię promieniowania elektromagnetycznego. To byłoby perpetum mobile. Mózg w swojej objętości przyjmie tyle samo energii promieniowania co zwykle ewentualnie dla wybranego pasma fala odbije się od folii. To co poniżej wysmarował FAKT to kompletna, niefizyczna bzdura



Można jedynie przyjąć, że ameliniowy kapelutek dla wybranych pasm radiowych zadziała jak czasza anteny satelitarnej, skupi promieniowanie gdzieś w objętości głowy nosiciela. Suma energii pozostanie stała ale Pokaż całość