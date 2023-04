Niemcy mają swój plan który realizują - energia i ciepło z prądu, a prąd z wiatraków, fotowoltaiki i półdarmowego gazu z rossji.



To nic, że wybuchła wojna - oni mają swój plan rozpisany na dziesiątki lat i realizują go ślepood początku do końca punkt po punkcie.



Podczas II wojny było to samo - żadnego myślenia o stanie rzeczywistym ani konsekwencjach - padł rozkaz mordowania Polaków i żydów w obozach to mordujemy. A Pokaż całość