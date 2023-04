Największy problem

Wrocławia to taki ze trasy wielopasmowe są puszczone bez wiaduktów. I oczywiście organizacja miasto jest nasze które kolejne mosty zaleca budować z szerszymi chodnikami niz trasa przeznaczona dla tramwajów i ruchu autobusowego. Polecam zobaczyć budowę alejki wielkiej wyspy. Chyba drogi która niczego nie rozwiąże a tylko stwarza kolejne korki. To samo z obwodnica wschodnia… masakra kto to planuje! To są takie buble ze szkoda gadać.