No i tak będzie wyglądała współpraca Polski z Ukrainą. Oni będą zarabiać i wykorzystywać a my się będziemy cieszyć, że mamy kolegów. W zasadzie, tak wygląda każda współpraca międzynarodowa naszego nieszczęśliwego kraju czy to z Niemcami czy USA. Dopóki Polska nie będzie miała elit dbających o interes państwowy, a nie osobisty czy partyjny, to nic się tu nie zmieni.