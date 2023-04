Świat staje się bardziej empatyczny? Zapraszam do Meksyku. Atrakcje gwarantowane. Betonowanie żywcem w beczkach, palenie twarzy żywcem, wyrywanie nóg, rąk, kastracje pitbullem, wyrywanie żywcem serca, odcinanie wszystkich kończyn - no i oczywiście klasyk, podłączenie do adrenaliny i zrywanie skóry z twarzy i z 50 ciosów nożem w kark konającej ofiar. Ten świat był, jest i będzie absolutnym piekłem. Ruscy są zezwierzęceni, mają geny Chingis chana, ale jednak daleko im do wielu innych Pokaż całość