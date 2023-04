Wychodzę z innego założenia. Dlaczego wyłączą elektrownie atomowe (do końca 2023 roku)? Dlaczego Anglia zrobi podobnie? Ponieważ zbliża się reset słońca. Wg pewnej teorii co 676 lat słońce wyrzuca nadmiar energii. Nazwa tej energii to chi, czi, eter, orgon, prana. Wg oficjalnej nauki - nie istnieje. Nieoficjalnie - pierwiastki promieniotwórcze przyciągają tą energię. Odkrywca orgonu W. Reich zmarł w amerykańskim więzieniu, tylko dlatego że upierał się przy Orgonie. Jego książki publicznie spalono. Pokaż całość