Putin nie jest głupi, ani chory na umyśle.

Jest wyrachowanym i bezwzględnym #!$%@? do tego inteligentnym - w innym wypadku nie utrzymał by się jako dyktator przez tyle czasu na stołku. Poza fuckupem na Ukrainie, nie można odmówić mu skuteczności. To niebezpieczny przeciwnik, bagatelizowanie go to poważny błąd.



Podobnie jest z Trumpem. On jako pierwszy podniósł temat Chin, wprowadził doktrynę „Asia first” którą kontynuują teraz demokraci. Gonił sojuszników z NATO żeby się Pokaż całość