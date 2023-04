Tak wygląda biznes. Ale co mogą o tym wiedzieć Polacy? U nas największy biznes to państwowe molochy. Największy dylemat to kogo posadzić w Radzie Nadzorczej. Tutaj to by chcieli, aby każdy zamknął swój interes w Rosji, bo tak chcą Polacy. I najlepiej oddać pieniążki Polakom.

Otóż nie. I Amerykanie, i Włosi, Francuzi, Niemcy, i wiele innych krajów nie będzie zamykać swoich biznesów, bo jest wojna na Ukrainie.

Tak wygląda biznes.

Wojna na