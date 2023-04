Wygaszenie reaktora to koszt do 1'000'000'000zł, zatrudnionych ~1000 osób. Podnosząc płace x4 wydamy kwotę "na wygaszenie i utylizację" w 6 lat. A może by tak obniżyć pensje rządzących do 3500zł a podnieść pensje naukowców do pensji poselskich?