Hmm, nie żebym popierał swobodę wybierania swojej płci i toalety bez względu na rodzaj posiadanych genitaliów, ale w tym przypadku - co za różnica?

Gość zwraca uwagę na to że byłby to dla niego problem gdyby jego ośmioletnia córka w damskiej toalecie spotkała faceta walącego konia - a gdyby jego ośmioletni syn spotkał faceta walącego konia w męskiej toalecie to by wszystko było w porządku? No nie, tak samo gdyby córka spotkała Pokaż całość