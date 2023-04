Bill Clinton: Żałuję, że namówiłem Ukrainę do oddania broni atomowej

"Ukraina zgodziła się na oddanie broni atomowej w zamian gwarancje bezpieczeństwa od USA, Wielkiej Brytanii i Rosji."

To był dobry układ. Nie o to chodzi, że głowice oddali. Chodzi o to, że USA, Wielka Brytania i Rosja nie dotrzymały zobowiązań. I za to powinien przepraszać.

Inna sprawa, że poziom korupcji na ukrainie był tak gigantyczny, że i tak by sprzedali jak nie całe głowice to pluton