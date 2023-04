I jeszcze będzie gówno żarło za polskie do usranej śmierci.Każdego ukraińca w polskim pierdlu niech se Zelenski sam utrzymuje. Innych obcokrajowców też to powinno dotyczyć a najlepiej to paszło won z kraju z nimi. A tego szmatławca w pierwszej linii pod Bachmut bez uzbrojenia, jak tu był twardy to niech sobie z wagnerowcami teraz radzi.