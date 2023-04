Problem niestety polega też na tym że szacuje się że ruscy przed rozpoczęciem wojny mieli łącznie razem z głębokimi magazynami ok 8000 szt. czołgów. Nawet jakby stracili już połowę w tej wojnie to wciąż mogą mieć ok 4000 w zapasie. Jasne że są to głębokie magazyny więc muszą zostać przywrócone do stanu używalności i w większości są to stare konstrukcje ale nie zmienia faktu że mogą mieć jeszcze spore zasoby na kontynuowanie Pokaż całość