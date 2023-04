Polakowi to ciężko dogodzić. Czego wy oczekujecie? Mamy nie pomagać? Mamy pozamykać granice bo Wołyń? To samo z drugiej strony czyli Niemcy. Mamy zerwać wszelkie kontakty z Niemcami bo Auschwitz? Każdy kraj ma swoje interesy. Nie trzeba będzie długo czekać aż Ukraina powie tego nie zrobimy, tamtego też nie. Jeśli ktoś wierzy w jakieś cudowne przyjaźnie między narodami to jest zwyczajnie naiwny. Jak to mówią za dziękuję nic się nie kupuje, tak Pokaż całość