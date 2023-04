Ukrzyżowaliście polskiego rolnika! Oszukana wieś protestuje

Jacy mieszkańcy, taki kraj.

Wwożą do kraju zboże #!$%@? wie z czym. Nikt nie ma pojęcia co się z tym zbożem dalej dzieje a wy tu #!$%@? o jakiś rolnikach co na pis głosują i mają dopłaty. Co z wami nie tak?

Piękny przykład polackości "ja moge mieć #!$%@? ale żeby ten drugi to miał #!$%@? jeszcze gorzej niż ja"