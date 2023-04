To nauczka dla niepokornych, Pani Borys w przeciwieństwie do Poczobuta poprosiła baćkę o łaskę, a baćka łaskawy, nie dość, że zamknął Ją w areszcie domowym (u Mamy) to i prokuratura się nie doszukała niczego złego. Podły satrapa nie może być tylko podły i okrutny, czasem musi być łaskawy, zwłaszcza wobec reprezentantki dużej mniejszości w swoim kartoflisku.