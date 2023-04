Dzień po podpisaniu porozumienia z Agrounią w sprawie nielegalnego wwozu zboża do Polski policja nachodzi rolników.Policja doprowadza do przesłuchań rolników.Policja wypytuje o lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka.Cel wizyt policji to zastraszanie oraz zbieranie haków.Policja pyta o intymne szczegóły życia Kołodziejczaka.Jest to skandal.Dokładnie tak działały władze PRL, gdy po podpisaniu porozumień ze związkowcami komunistyczna bezpieka zastraszała działaczy Solidarności.