Inflacja dopiero zaczyna rosnąć.

Jedyne, co mogłoby uratować Polaków przez inflacją to zmniejszenie rozdawnictwa – wycofanie 500+ na pierwsze dziecko, podniesienie wieku emerytalnego na 66lat dla obu płci, zmniejszenie dopłat i tak dalej. Jednak tego w roku wyborczym nie zrobi żadna partia – a ponieważ te mechanizmy działają z opóźnieniem, to co najmniej do końca 2024r. będzie coraz drożej i drożej…