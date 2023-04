Na zachodzie już przyzwyczajają obywateli do tego, że polacy poza nato walczą w konflikcie zbrojnym. W polsce jesteśmy przyzwyczajani do tego, że musimy pomagać, bo jak nie oni to my (co jest oczywiście kompletną bzdurą - bo mamy 400 km wspólnej granicy z ruskimi, ruscy mają warszawę w linii prostej 150 km, poza tym przed 2014 ukraina była ruska i jakoś nikt nas nie chciał atakować). Nie ciekawie to wygląda.