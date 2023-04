Szczerze to nawet nie jestem pewien czy przypadkiem PiS nie ma nad sobą kogokolwiek kto im kazał pomagać ukrainie. Bo decyzja jest zbyt ładnie wykalkulowana i inteligentna i de facto z prawdopodobieństwem przyniesienia korzyści ale po czasie by ktokolwiek z czempionów PiS-u na to wpadł.



Dobry PR to jeden z korzyści.