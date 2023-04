Istnieje jakiś sposób by tak dostosować interfejs i sterowanie w Blenderze, aby zachowywał się jak prosty Sketchup? Już mam tak wyryty ten program że ze 2x próbowałem podejść do Blendera i no... mega ciężko się przestawić.



Najbardziej chodzi mi o zaznaczanie płaszczyzn i krawędzi modelu i możliwości ich poruszania na takiej samej zasadzie jak w Sketchupie.