No będziemy zmieniać konstytucję bo jakiś niszowy grajek wyjechał sobie do ojczyzny i nie ujada jak przeciętny Polak że mu źle i niedobrze. Więc trzeba zrobić mu na złość żeby poczuł co to ból istnienia przeciętnego bolaka :D



Ten kraj to po prostu zbieranina kretynów o faszystowskich ciągotach, którzy z jednej strony są tak bardzo biedni i tak nie lubią PiS. Tak kochajo konstytucję i demokrację...



A jednak od kilku lat co Pokaż całość