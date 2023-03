Dla mnie 2.79b jeszcze dało się używać po zmianie interfejsu (wtedy to był szok po zmianie ze starego ui, który był spoko). Teraz jak wchodzę w nowego blendera to nie jestem w stanie ogarnąć (a to już trzecia lub czwarta zmiana UI i klawiszologii) nawet jak zrobić zrobić prostą bryłę, a co dopiero zawansowane działanie na vertexach...



blenderka używam do analizy projektów inżynierskich zamiast solida, czy cada. Blender działa 20x szybciej