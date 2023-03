Bardzo, bardzo dobrze!

Palacze, alkoholicy i psiarze to rak polskiego społeczeństwa.



Koncesja na sprzedaż alkoholu powinna kosztować co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie, bo kilkaset złotych to jest jakiś żart. Oprócz tego jeden punkt sprzedaży alkoholu nie mógłby być bliżej niż 1000 m od drugiego. To samo papierosy.

No i za psiarzy powinien się ktoś wziąć. Jedna potwierdzona skarga związana z hałasem lub agresywnym zachowaniem kundla, to kara powinna być co najmniej Pokaż całość