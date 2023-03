Problemy pierwszego swiata, obrona JP2. Walić to, że główna ulica miasta umiera, w sumie to dawno umarła - nawet banki i kantory stamtąd się wynoszą. Walić, to, że ludzie się wyprowadzają z Kielc i wolą żyć na przedmieściach. Walić niekończącą się przebudowę ulic i kosmiczne utrudnienia dla kierowców - liczy się tylko, to, aby bronić JP2.