Kobieta została uznana za winną zamordowania swoich dwóch córek - pięciolatki i piętnastolatki. Według prokuratury kobieta zrobiła to z zemsty na byłym mężu, który chciał się wyprowadzić z jedną z dziewcząt. Po zastrzeleniu córek kobieta zadzwoniła do niego i powiedziała, co zrobiła.