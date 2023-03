NVIDIA: Kryptowaluty nie wnoszą nic pożytecznego do społeczeństwa

Jezu, czy naprawdę jest 2023 i dalej nikt nie rozumie, że blockchain oparty na proof of work ewolucyjnie tworzy fundament pod rząd światowy oparty o AI? ChatGPT to autocomplete na sterydach, ale moc obliczeniowa GPU obecnie wykorzystawana do Bitcoina będzie potrzebna do zdecentralizowanej sieci AI i taki będzie kolejny krok w ewolucji tych technologii.