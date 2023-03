To efekt przede wszystkim szalenstwa covidowego i zamykania gospodarki. Nic tak nie zaszkodzilo PiSowi jak koniec dobrej koniunktury i mam nadzieje, ze to ich wysadzi z siodla. Niestety niezaleznie od tego kto obejmie wladze powrotu do nizszych cen juz nie bedzie. Jedyne na co mozemy liczyc, to ze nowa wladza ustabilizuje sytuacje finansowa panstwa, ogarnie inflacje, a wzrost plac stopniowo nadgoni i uda nam sie powrocic chociaz do tego poziomu zamoznosci, ktory Pokaż całość