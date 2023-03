Nie wiem do końca, czy tu chodzi o propozycje dla mężczyzn. To fakt, że Tuskowe "babciowe" to propozycja głównie dla kobiet, a PO/KO jest kojarzona z lewicowym pieprzeniem o patriarchacie/matriarchacie.

Jednak Konfederacja od dawna jest dość stała w swoich postulatach, a zaczęło im rosnąć dopiero jak schowali Brauna i Korwina, a pierwsze skrzypce zaczął tam grać Mentzen, który odcina się od całej części światopoglądowej, a skupia się na gospodarce i na podatkach. Pokaż całość