No to przykre. Nie lekceważę tego. Myślę, że odniosę się do tego na najbliższej konferencji prasowej.



Tymczasem trzeba się przyjrzeć praworządności w Polsce.



Fun fact: francuski rząd chce podnieść wiek emerytalny do 60 roku życia. I zrobił to z pominięciem parlamentu. xD (bo w praworządnej Francji najwidoczniej tak można, a nie to co w wieśniackiej Polsce, że decyzje parlamentu nie są tak ważne)