Orlen to superSkomplikowana korporacja, zawsze się zastawiam jak taki Obajtek może nią zarządzać.

Chyba musi być dosłownym słupem, a zarządzają jednak eksperci.



Jak ktoś twierdzi, że w Orlenie są sami debile to jak się zna na inwestycjach w małe reaktory to niech wyśle CV do jakiegoś prywatnego koncernu- spokojnie 50k na miesiąc będzie do wyciągniecia.