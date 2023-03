Krzysztof Bosak w rozmowie z "Super Expressem" wykluczył koalicję Konfederacji z PiS. Wspomniał, że informacje o spotkaniach koalicyjnych to strategia partii rządzącej. - PiS to nie jest grzeczny miś, a Jarosław Kaczyński nie jest poczciwym dziaduniem. PIS to partia oszustów.