Dlaczego nie wezwała policji?

Dlaczego podpisała kwity?

Dlaczego nie zrobiła zamieszania?

- Podczas "przesłuchania" nie miała jak, po przesłuchaniu pewnie stan psychiczny na to nie pozwalał.- Bo została do tego zmuszona, tak samo zmusili by ciebie. Nie jeden seba ma plan, że jak coś to morda w kubeł, a przy pierwszym przesłuchaniu sypie wszystko ze szczegółami.- Zrobiła, dlatego się o tym dowiedziałeś, może ktoś teraz to pociągnie dalej.